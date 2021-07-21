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Лига чемпионов: Cегодня "Нефтчи" сыграет с "Олимпиакосом"

Лига чемпионов: Cегодня "Нефтчи" сыграет с "Олимпиакосом" Сегодня "Нефтчи" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
21 июля 2021 г. 11:18
Лига чемпионов: Cегодня Нефтчи сыграет с Олимпиакосом

Сегодня "Нефтчи" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, "Нефтчи" cыграет с "Олимпиакосом" в греческом Пирее. Матч, который состоится сегодня в 23:00 на стадионе Георгиоса Караискакиса, будет судить португальский рефери Жоао Пиньейру.

Посмотреть матч смогут до 80 процентов от общей вместимости стадиона - около 26 тысяч зрителей. Это будет первая встреча с участием болельщиков после соответствующего решения правительства Греции и спустя 1,5 года.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün "Neftçi" "Olimpiakos"un qonağı olacaq

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