Лига чемпионов: Cегодня "Нефтчи" сыграет с "Олимпиакосом"

Сегодня "Нефтчи" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня "Нефтчи" проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, "Нефтчи" cыграет с "Олимпиакосом" в греческом Пирее. Матч, который состоится сегодня в 23:00 на стадионе Георгиоса Караискакиса, будет судить португальский рефери Жоао Пиньейру.

Посмотреть матч смогут до 80 процентов от общей вместимости стадиона - около 26 тысяч зрителей. Это будет первая встреча с участием болельщиков после соответствующего решения правительства Греции и спустя 1,5 года.