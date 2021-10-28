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Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" стартует в основном раунде

Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" стартует в основном раунде Сегодня азербайджанский "Араз-Нахчыван" проведет матч первого тура группы VI основного раунда Лиги чемпионов по футзалу.
Футбол
28 октября 2021 г. 07:43
Лига чемпионов: Араз-Нахчыван стартует в основном раунде

Сегодня азербайджанский "Араз-Нахчыван" проведет матч первого тура группы VI основного раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Как передает Report, подопечные Жозе Алесио сыграют в украинском Ивано-Франковске с местным "Ураганом".

Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени. Судить ее будет Иосип Бартон из Северной Македонии.

В другой игре этой группы встретятся косовский "Лигени" и румынский "Юнайтед Галац".

Лига чемпионов, основной этап

Путь В.

VI группа

20:00. "Ураган" (Украина) - "Араз-Нахчыван" (Азербайджан)

Судья: Иосип Бартон (Северная Македония)

Ивано-Франковский, зал Профессионального колледжа физической культуры.

Отметим, что все матчи 6-й группы пройдут в Украине.

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