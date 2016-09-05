Легендарный немецкий футболист перенес операцию на открытом сердце

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Легендарный немецкий футболист, тренер и спортивный функционер Франц Беккенбауэр перенес операцию на открытом сердце.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, Францу Беккенбауэру было проведено коронарное шунтирование.

Ранее стало известно, что прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело против членов оргкомитета ЧМ-2006 Беккенбауэра, Вольфганга Нирсбаха, Тео Цванцигера и Хорста Рудольфа Шмидта. Они обвиняются в мошенничестве, преступной халатности, отмывании денег и незаконном присвоении средств.