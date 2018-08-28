Легендарный бразильский форвард покупает испанский клуб

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Легендарный нападающий Роналдо завершает покупку испанского клуба «Реал Вальядолид».

Как передает Report, по информации Cadena SER, сумма сделки составит €30 млн. Бразильский футболист станет главным акционером и президентом «Вальядолида».

Как информирует источник, сделка будет завершена в течение двух или трех недель. Таким образом клуб сможет погасить свой долг в €25 млн.

По итогам сезона-2017/18 «Вальядолид» пробился в испанскую Примеру. В первом туре чемпионата команда сыграла вничью с «Жироной» (0:0) в гостях, а во втором туре уступила на своем поле «Барселоне» (0:1).