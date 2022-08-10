ЛЧ: 10 команд прошли в стадию плей-офф

Завершился III квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Завершился III квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, все 10 матчей были проведены в один день.

Представитель Азербайджана "Карабах" со счетом 3:1 обыграл в Будапеште венгерский "Ференцварош" и вышел в плей-офф. В следующем матче агдамцам предстоит встреча с чешским клубом "Виктория" (Пльзень), который выбил из борьбы молдавский "Шериф".

Команда "Динамо" (Загреб), за которую выступает Махир Эмрели, обыграла в Хорватии болгарский “Людогорец”. Хозяева поля, победившие в первом матче со счетом 2:1, не оставили сопернику шансов и в ответной игре - 4: 2. В плей-офф "Динамо" предстоит встреча с норвежским "Буде-Глимт".

Помимо "Карабаха", "Виктории", "Динамо" в плей-офф выступят израильский "Маккаби" (Хайфа), "Црвена звезда" (Сербия), португальская "Бенфика", нидерландский ПСВ, украинский "Динамо" (Киев) и шотландский "Рейнджерс".

Лига чемпионов УЕФА

Ответные матчи

20:00. "Жальгирис" (Литва) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 1:1 (первая игра - 0:3)

Голы: Франсис Кьереме, 39 - Йоэль Мигуша, 51.

Красная карточка: Петар Мамич, 55 ("Жальгирис").

21:00. "Аполлон" (Кипр) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 2:0 (первая игра - 0:4)

Голы: Эрвен Онженда, 19. Исраэль Коль, 27.

21:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Шериф" (Молдова) - 2:1 (первая игра - 2:1)

Гол: Ян Клемент, 10. Джон Москера, 62 - Ибрагим Рашид, 47 (пенальти).

Красная карточка:Стефанос Эвангелу, 85 ("Шериф").

21:00. "Пюник" (Армения) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:2 (первая игра - 0:5)

Голы: Каку Канга, 44 (пенальти). Милан Павков, 60.

21:45. "Митьюлланд" (Дания) - "Бенфика" (Португалия) - 1:3 (первая игра - 1:4)

Голы: Пионе Систо, 63 - Энцо Фернандес, 23. Энрике Араужу, 56. Диого Гонсалвес, 88.

22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:3 (первая игра - 1:1)

Гол: Абделла Зубир, 7. Ибраима Ваджи, 54; 78.

22:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Людогорец" (Болгария) - 4:2 (первая игра - 2:1)

Гол: Йосип Дрмич, 12. Мислав Оршич, 27. 44 - Кирил Десподов, 45+4. 49 (пенальти), Бруно Петкович, 87 (пенальти).

22:30. ПСВ (Нидерланды) - "Монако" (Франция) - 3:2 (экстра-тайм - 1:0) - (первая игра - 1:1)

Голы: Джоуи Верман, 21. Эрик Гутьеррес, 89. Люк де Йонг, 109 - Гильермо Марипан, 58. Виссам Бен Йеддер, 70.

22:30. "Штурм" (Австрия) - "Динамо" (Киев, Украина) - 1:2 (экстра-тайм - 0:2) - (первая игра - 0:1)

Голы: Расмус Хойлунн, 27 - Константин Вивчаренко, 97. Виктор Цыганков, 112.

Красная карточка: Манприт Саркария, 105+1 ("Штурм").

22:45. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Унион" (Бельгия) - 3:0 (первая игра - 0:2)

Голы: Джеймс Тавернье, 44. Антонио Чолак, 58. Малик Тилманн, 99.

Красная карточка: Жан Тьерри Лазар, 90+4 ("Унион").