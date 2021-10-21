Курбан Бердыев: "Карабах" одержал заслуженную победу

"Увидели два разных тайма. Хотели сохранить результат первой половины. Но "Карабах" показал свою игру и смог переломить ход встречи".

"Увидели два разных тайма. Хотели сохранить результат первой половины. Но "Карабах" показал свою игру и смог переломить ход встречи".

Как сообщает Report, об этом сказал на пресс-конференции после матча с "Карабахом" (1:2) третьего круга группового этапа Лиги конференций УЕФА главный тренер казахстанского клуба "Кайрат" Курбан Бердыев.

69-летний специалист сказал, что атмосфера в матче была неплохой: "У "Карабаха" сильная атака. Здесь нельзя было ошибаться. В первом тайме мы справлялись. Во втором соперник одержал заслуженную победу. Мы много ошибались, а они это использовали в свою пользу. После сегодняшней игры шансов стало меньше. Но, если они есть, надо продолжать борьбу".