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Кубок Азербайджана: Станут известны соперники "Нефтчи" и "Карабаха"

Кубок Азербайджана: Станут известны соперники "Нефтчи" и "Карабаха" Сегодня состоятся два заключительных ответных матча 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
13 февраля 2022 г. 07:42
Кубок Азербайджана: Станут известны соперники Нефтчи и Карабаха

Сегодня состоятся два заключительных ответных матча 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, один из них пройдет в Баку, а другой - в Габале.

Так, "Габала" примет в родных стенах "Сумгайыт". В первой встрече "красно-черные" выиграли на выезде со счетом 1:0. Напомним, что победителю пары предстоит более трудное испытание в полуфинале против "Карабаха".

Затем, на поле "АСКО Арена" выйдут клубы "Сабаил" и "Зиря". Победитель пары в 1/2 финала встретится с "Нефтчи".

13 февраля (воскресенье)

Кубок Азербайджана

1/4 финала, ответные матчи

15:00. "Габала" - "Сумгайыт"

Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Габалинский городской стадион

Первая игра - 1:0.

18:00. "Сабаил" - "Зиря"

Судьи: Алияр Агаев, Джаваншир Юсифов, Муслим Алиев, Рауф Джабаров

Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов

Представитель АФФА: Машалла Ахмедов

"АСКО Арена"

Первая игра - 0:4.

Отметим, что ранее "Карабах" обыграл "Кешля" (1:0, 6:0), а "Нефтчи" клуб "Сабах" (1:1, 3:1).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: "Qarabağ" və "Neftçi"nin rəqibləri məlum olur

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