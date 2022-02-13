Кубок Азербайджана: Станут известны соперники "Нефтчи" и "Карабаха"

Сегодня состоятся два заключительных ответных матча 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, один из них пройдет в Баку, а другой - в Габале.
Так, "Габала" примет в родных стенах "Сумгайыт". В первой встрече "красно-черные" выиграли на выезде со счетом 1:0. Напомним, что победителю пары предстоит более трудное испытание в полуфинале против "Карабаха".
Затем, на поле "АСКО Арена" выйдут клубы "Сабаил" и "Зиря". Победитель пары в 1/2 финала встретится с "Нефтчи".
13 февраля (воскресенье)
Кубок Азербайджана
1/4 финала, ответные матчи
15:00. "Габала" - "Сумгайыт"
Судьи: Кямал Умудлу, Рахман Имами, Вусал Мамедов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Фейзулла Фейзуллаев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Габалинский городской стадион
Первая игра - 1:0.
18:00. "Сабаил" - "Зиря"
Судьи: Алияр Агаев, Джаваншир Юсифов, Муслим Алиев, Рауф Джабаров
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Машалла Ахмедов
"АСКО Арена"
Первая игра - 0:4.
Отметим, что ранее "Карабах" обыграл "Кешля" (1:0, 6:0), а "Нефтчи" клуб "Сабах" (1:1, 3:1).