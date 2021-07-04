Кубок Америки-2021: Стали известны все полуфиналисты

Определились все полуфиналисты Кубка Америки-2021 по футболу.

Определились все полуфиналисты Кубка Америки-2021 по футболу.

Как передает Report, Бразилия сыграет с Перу, а Аргентина проведет встречу с Колумбией.

6 июля, вторник 03.00 (бакинское время). Бразилия - Перу.

7 июля, среда 05.00 (бакинское время). Аргентина - Колумбия.

Матчи пройдут в Бразилии. Аргентинцы сыграют со сборной Колумбии на "Национальном стадионе имени Манэ Гарринчи", а Бразилия встретится с Перу на "Олимпико Нилтон Сантос".

В четвертьфиналах сборная Перу обыграла Парагвай (4:3), Бразилия одержала победу над Чили (1:0), Колумбия сыграла в нулевую ничью с Уругваем, но выиграла в серии пенальти (0:0, 4:2 пен.), а сборная Аргентины разгромила Эквадор (3:0).

Лучшим бомбардиром турнира является Лионель Месси, который за пять матчей забил четыре гола. Действующим чемпионом Кубка Америки является сборная Бразилии, которая уже имеет в своем активе девять завоеванных южноамериканских титулов.

Финальная встреча пройдет 10 июля.