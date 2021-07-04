О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кубок Америки-2021: Стали известны все полуфиналисты

Кубок Америки-2021: Стали известны все полуфиналисты Определились все полуфиналисты Кубка Америки-2021 по футболу.
Футбол
4 июля 2021 г. 09:30
Кубок Америки-2021: Стали известны все полуфиналисты

Определились все полуфиналисты Кубка Америки-2021 по футболу.

Как передает Report, Бразилия сыграет с Перу, а Аргентина проведет встречу с Колумбией.

6 июля, вторник 03.00 (бакинское время). Бразилия - Перу.

7 июля, среда 05.00 (бакинское время). Аргентина - Колумбия.

Матчи пройдут в Бразилии. Аргентинцы сыграют со сборной Колумбии на "Национальном стадионе имени Манэ Гарринчи", а Бразилия встретится с Перу на "Олимпико Нилтон Сантос".

В четвертьфиналах сборная Перу обыграла Парагвай (4:3), Бразилия одержала победу над Чили (1:0), Колумбия сыграла в нулевую ничью с Уругваем, но выиграла в серии пенальти (0:0, 4:2 пен.), а сборная Аргентины разгромила Эквадор (3:0).

Лучшим бомбардиром турнира является Лионель Месси, который за пять матчей забил четыре гола. Действующим чемпионом Кубка Америки является сборная Бразилии, которая уже имеет в своем активе девять завоеванных южноамериканских титулов.

Финальная встреча пройдет 10 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоAmerika Kuboku: Bütün yarımfinalçılar məlum oldu

Самое важное

Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
3 июля 2021 г. 15:39
Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ
Руководство Армении принуждало своих граждан воевать – откровения армянских осужденных - КОММЕНТАРИЙ
3 июля 2021 г. 15:33
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
Боррель: Евросоюз будет играть более активную роль на Южном Кавказе
3 июля 2021 г. 10:33
Сегодня день рождения Лейлы Алиевой
ФотоСегодня день рождения Лейлы Алиевой
3 июля 2021 г. 02:19
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
Президент Азербайджана наградил группу сотрудников МВД
2 июля 2021 г. 14:19
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма дельта - ЭКСКЛЮЗИВ
Председатель TƏBİB о риске распространения штамма "дельта" - ЭКСКЛЮЗИВ
2 июля 2021 г. 14:01
В ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
ФотоВ ходе азербайджано-турецких учений успешно выполняются учебно-боевые задачи
2 июля 2021 г. 12:02
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
Четырем полковникам МВД присвоено звание генерал-майора
2 июля 2021 г. 09:58
В Азербайджане отмечается День полиции
В Азербайджане отмечается День полиции
2 июля 2021 г. 00:00
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
Эксперт ВОЗ: Власти Азербайджана привержены поддержке процесса вакцинации
1 июля 2021 г. 18:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi