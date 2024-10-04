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В Лиге Европы УЕФА подведены итоги второго тура общего этапа

В Лиге Европы УЕФА подведены итоги второго тура общего этапа В Лиге Европы УЕФА прошли матчи второго тура общего этапа.
Футбол
4 октября 2024 г. 01:10
В Лиге Европы УЕФА подведены итоги второго тура общего этапа

В Лиге Европы УЕФА прошли матчи второго тура общего этапа.

Как сообщает Report, лондонский "Тоттенхэм" на выезде в Венгрии сыграл с "Ференцварошем", нидерландский "Аякс" гостил у чешской "Славии".

Агдамский "Карабах" также провел очередную игру, в которой проиграл шведскому "Мальмё" со счетом 1:2.

Лига Европы УЕФА
Групповой этап
2-й тур
3 октября

20:45. "Лацио" (Италия) - "Ницца" (Франция) 4:1

20:45. "Славия" (Чехия) - "Аякс" (Нидерланды) 1:1

20:45. "Реал Сосьедад" (Испания) - "Андерлехт" (Бельгия) 1:2

20:45. "Олимпиакос" (Греция) - "Брага" (Португалия) 3:0

20:45. "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Митьюлланд" (Дания) 0:2

20:45. "Ференцварош" (Венгрия) - "Тоттенхэм" (Англия) 1:2

20:45. "Карабах" - "Мальмё" (Швеция) 1:2

20:45. "Хоффенхайм" (Германия) - "Динамо" (Киев, Украина) 2:0

20:45. РФШ (Латвия) - "Галатасарай" (Турция) 2:2

23:00. "Порту" (Португалия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 3:3

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Лион" (Франция) 1:4

23:00. ПАОК (Греция) - ФКСБ (Румыния) 0:1

23:00. "Виктория" (Чехия) - "Лудогорец" (Болгария) 0:0

23:00. "Юнион" (Бельгия) - "Будё-Глимт" (Норвегия) 0:0

23:00. "Атлетик" (Испания) - АЗ (Нидерланды) 2:0

23:00. "Твенте" (Нидерланды) - "Фенербахче" (Турция) 1:1

23:00. "Бешикташ" (Турция) - "Айнтрахт" (Германия) 0:3

23:00. "Эльфсборг" (Швеция) - "Рома" (Италия) 1:0

Отметим, что 3-й тур группового этапа стартует 23 октября.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: Liqa mərhələsində II turun qarşılaşmaları keçirilib

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