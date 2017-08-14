Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на 12 матчей

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на 12 матчей за толчок арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа в первом матче за Суперкубок Испании против "Барселоны".

Как сообщает Report со ссылкой на испанское издание Marca, Криштиану Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив победный гол. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля. Не согласившись с данным решением арбитра встречи, 32-летний футболист толкнул судью в спину.

Отметим, что "Реал" в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1 в первом матче Суперкубка Испании.