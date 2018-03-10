Король Саудовской Аравии построит в Ираке стадион на 135 тысяч мест

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пообещал построить в Ираке самый большой стадион в мире на 135 тысяч мест.
Как передает Report со ссылкой на The Sun, это решение было принято после товарищеского матча между сборными Ирака и Саудовской Аравии, который состоялся 28 февраля в Ираке и завершился победой хозяев поля со счётом 4:1.
Правительство Ирака подтвердило намерение короля Саудовской Аравии построить стадион в стране.
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