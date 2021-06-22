Копа Америка: Сборная Аргентины обыграла команду Парагвая

Сборная Аргентины со счетом 1:0 победила команду Парагвая в матче группы А Кубка Америки по футболу.

Сборная Аргентины со счетом 1:0 победила команду Парагвая в матче группы А Кубка Америки по футболу.

Соревнования проходят в Бразилии.

Единственный мяч на 10-й минуте забил Алехандро Гомес. В компенсированное к первому тайму время отличился его соотечественник Хуниор Алонсо, однако гол был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Сборная Аргентины набрала семь очков после трех матчей и возглавила турнирную таблицу группы А. Парагвайцы идут третьими с тремя очками в двух играх. В плей-офф турнира выходят четыре лучшие команды каждой группы.

В следующем матче сборная Парагвая в ночь на 25 июня сыграет с командой Чили. Аргентинцы 29 июня встретятся с боливийцами.