Копа Америка: Сборная Аргентины обыграла команду Парагвая

Сборная Аргентины со счетом 1:0 победила команду Парагвая в матче группы А Кубка Америки по футболу.
Соревнования проходят в Бразилии.
Единственный мяч на 10-й минуте забил Алехандро Гомес. В компенсированное к первому тайму время отличился его соотечественник Хуниор Алонсо, однако гол был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.
Сборная Аргентины набрала семь очков после трех матчей и возглавила турнирную таблицу группы А. Парагвайцы идут третьими с тремя очками в двух играх. В плей-офф турнира выходят четыре лучшие команды каждой группы.
В следующем матче сборная Парагвая в ночь на 25 июня сыграет с командой Чили. Аргентинцы 29 июня встретятся с боливийцами.