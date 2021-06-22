О нас
Report Georgia
Аудио новости

Копа Америка: Сборная Аргентины обыграла команду Парагвая

Копа Америка: Сборная Аргентины обыграла команду Парагвая Сборная Аргентины со счетом 1:0 победила команду Парагвая в матче группы А Кубка Америки по футболу.
Футбол
22 июня 2021 г. 06:51
Копа Америка: Сборная Аргентины обыграла команду Парагвая

Сборная Аргентины со счетом 1:0 победила команду Парагвая в матче группы А Кубка Америки по футболу.

Соревнования проходят в Бразилии.

Единственный мяч на 10-й минуте забил Алехандро Гомес. В компенсированное к первому тайму время отличился его соотечественник Хуниор Алонсо, однако гол был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Сборная Аргентины набрала семь очков после трех матчей и возглавила турнирную таблицу группы А. Парагвайцы идут третьими с тремя очками в двух играх. В плей-офф турнира выходят четыре лучшие команды каждой группы.

В следующем матче сборная Парагвая в ночь на 25 июня сыграет с командой Чили. Аргентинцы 29 июня встретятся с боливийцами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
Первые женщины-пилоты AZAL
Первые женщины-пилоты AZAL
17 июня 2021 г. 12:57
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
Итоговый документ НАТО – признание освобождения территорий Азербайджана от оккупации – КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2021 г. 18:19
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
Левон Тер-Петросян: Весь мир считает Карабах частью Азербайджана
16 июня 2021 г. 00:30
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
Азербайджан объявил в международный розыск трех армянских бизнесменов
18 июня 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi