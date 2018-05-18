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    Контракт главного тренера сборной Бельгии продлен

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Продлен контракт главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.  

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации, 44-летний испанский специалист возглавит сборную до 2020 года. 

    Отметим, что Роберто Мартинес является главным тренером сборной Бельгии с 2016 года. Возглавляемый им коллектив на чемпионате мира 2018 года получил место в группе G вместе со сборными Панамы, Туниса и Англии. 

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