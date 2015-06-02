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    ​Конгресс ФИФА пройдет в период с декабря 2015 по март 2016

    Об этом объявил председатель специальной комиссии по выборам президента ФИФА

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Внеочередной конгресс ФИФА, на котором переизберут главу организации, состоится в период с декабря 2015 года по март 2016-го.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявил председатель специальной комиссии по выборам президента ФИФА Доменико Скала.

    Во вторник на специальной пресс-конференции в Цюрихе Йозеф Блаттер объявил об уходе с поста президента ФИФА спустя четыре дня после переизбрания на пятый срок.

    Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 года.

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