​Конгресс ФИФА пройдет в период с декабря 2015 по март 2016

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Внеочередной конгресс ФИФА, на котором переизберут главу организации, состоится в период с декабря 2015 года по март 2016-го.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом объявил председатель специальной комиссии по выборам президента ФИФА Доменико Скала.

Во вторник на специальной пресс-конференции в Цюрихе Йозеф Блаттер объявил об уходе с поста президента ФИФА спустя четыре дня после переизбрания на пятый срок.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 года.