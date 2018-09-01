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    Команда Шейдаева одержала вторую победу в чемпионате России

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В матче шестого тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали махачкалинский «Анжи».

    Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Автором единственного гола встречи стал нападающий самарского клуба Сергей Корниленко, забивший на 83-й минуте.

    Рамиль Шейдаев попал в заявку матча, но просидел всю игру на скамейке запасных.

    «Крылья Советов» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

    В следующем туре РПЛ самарская команда сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» 16 сентября.

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