Команда Шейдаева одержала вторую победу в чемпионате России

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ В матче шестого тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали махачкалинский «Анжи».

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал нападающий самарского клуба Сергей Корниленко, забивший на 83-й минуте.

Рамиль Шейдаев попал в заявку матча, но просидел всю игру на скамейке запасных.

«Крылья Советов» набрали семь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре РПЛ самарская команда сыграет на выезде с тульским «Арсеналом» 16 сентября.