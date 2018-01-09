Колумбиец Руэда назначен главным тренером сборной Чили по футболу

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Колумбийский специалист Рейнальдо Руэда получил пост главного тренера сборной Чили по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Чили.

Контракт со специалистом рассчитан до конца отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Если команда отберется на мировое первенство в Катаре, соглашение может быть продлено.

Руэда сменил на посту наставника команды испанца Хуана Антонио Пицци, который подал в отставку после невыхода сборной Чили на чемпионат мира - 2018.

Сборная Чили занимает 10-е место в рейтинге Международной федерации футбола.