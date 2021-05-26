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Клубы Суперлиги выразили несогласие с открытием УЕФА дела

Клубы Суперлиги выразили несогласие с открытием УЕФА дела Являющиеся клубами - основателями Суперлиги испанские "Реал" и "Барселона", а также итальянский "Ювентус" выразили несогласие с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть дисциплинарное дело в их отношении.
Футбол
26 мая 2021 г. 22:57
Клубы Суперлиги выразили несогласие с открытием УЕФА дела

Являющиеся клубами - основателями Суперлиги испанские "Реал" и "Барселона", а также итальянский "Ювентус" выразили несогласие с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыть дисциплинарное дело в их отношении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявление опубликовано на официальных сайтах команд.

"Барселона", "Ювентус" и "Реал" хотят выразить свое категорическое несогласие по поводу настойчивого принуждения, которое УЕФА навязывает трем величайшим футбольным организациям. Такое отношение вызывает тревогу из-за вопиющего нарушения решения судов, которые уже четко предупредили УЕФА о воздержании от каких-либо действий против клубов - основателей Суперлиги. Следовательно, открытие УЕФА дисциплинарного досье совершенно непонятно и напрямую подрывает верховенство закона, которое мы, граждане Европейского союза, построили демократическим путем. Более того, это решение свидетельствует о неуважении к авторитету самих судов", - говорится в заявлении.

Напомним, что во вторник УЕФА возбудил дисциплинарное производство в отношении клубов. Дело было возбуждено за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА. В апреле испанский коммерческий суд вынес предварительное решение о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА не должны препятствовать созданию 12 клубами Суперлиги.

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