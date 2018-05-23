Клуб "Сабаил" предложил Самиру Алиеву новую должность

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Клуб "Сабаил" предложил новую работу Самиру Алиеву, покинувшему по обоюдному согласию пост главного тренера.

Как сообщил Report 39-летний специалист, если не будет других вариантов продолжения карьеры в качестве тренера, он останется в "Сабаиле":

"Хоть я и ушел с поста главного тренера, у меня прекрасные отношения с руководством клуба. Уход от руководства командой не связан с результатом, показанным в текущем сезоне. В некоторых вопросах возникли мелкие расхождения во мнениях, и мы решили разорвать контракт. Мне предложили занять другую позицию в клубе. Если не будет варианта работать в качестве тренера, я останусь в "Сабаиле"".

Отметим, что в сезоне 2017/2018 дебютант Премьер-лиги Азербайджана "Сабаил" занял 7-е место, опередив только "Кяпяз".