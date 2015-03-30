​Клуб "Нефтчи" выступит в столичном дерби с потерями

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Команда "Нефтчи", которая встретится в XXVII туре Премьер-лиги Азербайджана с клубом "Баку", выступит без трех футболистов - Флавиньо, Магсада Исаева и Эрнеста Нфор.

Об этом Report сообщил главный тренер "Нефтчи" Ариф Асадов.

По его словам, М.Исаев вернулся с лагеря сборной Азербайджана среди футболистов в возрасте до 21 года с травмой. На матче с "Карабахом" он получил травму ноги. Точный диагноз будет поставлен после медобследования.

А.Асадов добавил, что в любом случае футболист не сможет выйти в поле до конца сезона.

Как отмечают местные специалисты, Флавиньо получил травму на одной из тренировок. Страдающий болью в спине бразилец возобновит тренировки до конца недели.

Что же касается Нфора, он возобновит тренировки в Баку после прохождения курса лечения в Бельгии.