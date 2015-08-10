​Клуб "Габала" сделал заявление в связи с Эльшаном Исмаиловым, привлеченным по делу об убийстве журналиста

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Габала" сделал заявление в связи с арестованным Эльшаном Исмаиловым, привлеченным к следствию по делу об убийстве журналиста.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Эльшан Исмаилов, обвиняемый в убийстве журналиста Расима Алиева, и задержанный правоохранительными органами, был членом команды в качестве заменяющего игрока. Доводим до сведения, что 20 июля 2013 года подающий надежды Э.Исмаилов был приглашен в состав "Габалы" в качестве замены, играл всего 6 месяцев и был отстранен, так как не оправдал надежды. Напомним, что в то время Джавид Гусейнов не играл в клубе".

Отметим, что арестованный по делу об убийстве журналиста Расима Алиева Эльшан Исмаилов является двоюродным братом Джавида Гусейнова.