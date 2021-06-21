Катар допустит на ЧМ-2022 только вакцинированных болельщиков

Катар допустит на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года только привитых от коронавируса болельщиков.
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По словам политика, к моменту старта турнира массовая вакцинация будет проводиться во многих странах мира. Он также подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры о возможности закупки одного миллиона доз вакцины для тех фанатов, кто приедет в страну на матчи мундиаля, но еще не будет привит.
Во время пандемии в Катаре зарегистрировано почти 221 тысяча случаев заражения и 585 смертей.