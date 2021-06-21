Катар допустит на ЧМ-2022 только вакцинированных болельщиков

Катар допустит на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года только привитых от коронавируса болельщиков.

Катар допустит на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года только привитых от коронавируса болельщиков.

Как передает Report, об этом Associated Press сообщил премьер-министр страны Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани.

По словам политика, к моменту старта турнира массовая вакцинация будет проводиться во многих странах мира. Он также подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры о возможности закупки одного миллиона доз вакцины для тех фанатов, кто приедет в страну на матчи мундиаля, но еще не будет привит.

Во время пандемии в Катаре зарегистрировано почти 221 тысяча случаев заражения и 585 смертей.