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Карло Анчелотти стал вторым тренером в истории "Реала" с 200 победными матчами

Карло Анчелотти стал вторым тренером в истории "Реала" с 200 победными матчами Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выиграл 200-й матч во главе мадридского клуба во всех турнирах.
Футбол
17 марта 2024 г. 10:30
Карло Анчелотти стал вторым тренером в истории Реала с 200 победными матчами

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выиграл 200-й матч во главе мадридского клуба во всех турнирах.

Как передает Report, юбилейная победа была одержана 16 марта в 29-м туре чемпионата Испании над "Осасуной" (4:2).

Итальянец стал вторым тренером в истории "Реала", которому удалось достичь такого показателя. У Мигеля Муньоса 357 побед.

Кроме того, 64-летнему итальянцу удалось достичь этого результата быстрее всех специалистов, работавших с испанскими клубами элитного дивизиона, - за 277 матчей. Муньосу для этого потребовалось 289 игр.

Анчелотти летом 2021 года во второй раз в своей карьере возглавил "Реал". В нынешнем сезоне мадридцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка.

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Версия на азербайджанском языке Karlo Ançelotti "Real"da 200-cü qələbəsini qazanıb

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