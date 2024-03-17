Карло Анчелотти стал вторым тренером в истории "Реала" с 200 победными матчами

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выиграл 200-й матч во главе мадридского клуба во всех турнирах.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти выиграл 200-й матч во главе мадридского клуба во всех турнирах.

Как передает Report, юбилейная победа была одержана 16 марта в 29-м туре чемпионата Испании над "Осасуной" (4:2).

Итальянец стал вторым тренером в истории "Реала", которому удалось достичь такого показателя. У Мигеля Муньоса 357 побед.

Кроме того, 64-летнему итальянцу удалось достичь этого результата быстрее всех специалистов, работавших с испанскими клубами элитного дивизиона, - за 277 матчей. Муньосу для этого потребовалось 289 игр.

Анчелотти летом 2021 года во второй раз в своей карьере возглавил "Реал". В нынешнем сезоне мадридцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка.