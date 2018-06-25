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    Карлеса Пуйоля не пустили в эфир иранского ТВ из-за прически

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Испании и клуба "Барселона" Карлес Пуйоль не был допущен в студию канала IRTV 3. 

    Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил сам бывший футболист.

    Экс-защитник объяснил, что не мог находиться в эфире из-за того, как он выглядит. Речь идет о его пышной шевелюре. 

    Отметим, что Карлес Пуйоль должен был выступить на иранском телевидении в качестве эксперта на матче чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Ирана. Появление Пуйоля в эфире анонсировалось, но так и не состоялось. В результате его соведущий Адель Фердосипур был вынужден извиниться перед телезрителями за то, что звездный гость не пришел.

    Изначально в СМИ появились сообщения, что Пуйоль потребовал слишком высокий гонорар.

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