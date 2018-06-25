Карлеса Пуйоля не пустили в эфир иранского ТВ из-за прически

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Испании и клуба "Барселона" Карлес Пуйоль не был допущен в студию канала IRTV 3.

Как сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщил сам бывший футболист.

Экс-защитник объяснил, что не мог находиться в эфире из-за того, как он выглядит. Речь идет о его пышной шевелюре.

Отметим, что Карлес Пуйоль должен был выступить на иранском телевидении в качестве эксперта на матче чемпионата мира-2018 между сборными Испании и Ирана. Появление Пуйоля в эфире анонсировалось, но так и не состоялось. В результате его соведущий Адель Фердосипур был вынужден извиниться перед телезрителями за то, что звездный гость не пришел.

Изначально в СМИ появились сообщения, что Пуйоль потребовал слишком высокий гонорар.