"Карабах" заключил новый контракт с игроком сборной Гаити

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Игрок сборной Гаити Вилд-Дональд Герье заключил новый контракт с клубом "Карабах".

Как сообщает Report, об этом 29-летний полузащитник сам рассказал местным СМИ.

Герье отметил, что имеющийся контракт был продлен еще на год. Опытный игрок сказал, что не ведет переговоров с итальянскими клубами, подчеркнул, что восстановит в составе агдамского клуба тренировки к Лиге чемпионов.

Отметим, что Вилд-Дональд Герье перешел в "Карабах" 6 июля 2017 года.