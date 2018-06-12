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    "Карабах" заключил новый контракт с игроком сборной Гаити

    Об этом 29-летний полузащитник рассказал сам

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Игрок сборной Гаити Вилд-Дональд Герье заключил новый контракт с клубом "Карабах".

    Как сообщает Report, об этом 29-летний полузащитник сам рассказал местным СМИ. 

    Герье отметил, что имеющийся контракт был продлен еще на год. Опытный игрок сказал, что не ведет переговоров с итальянскими клубами, подчеркнул, что восстановит в составе агдамского клуба тренировки к Лиге чемпионов.

    Отметим, что Вилд-Дональд Герье перешел в "Карабах" 6 июля 2017 года.

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