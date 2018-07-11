"Карабах" организует прямую трансляцию матча с "Олимпией"

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ "Карабах" организует прямую трансляцию своей первой игры в рамках первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов со словенской "Олимпией".

Как сообщил Report пресс-секретарь агдамского клуба Нурлан Ибрагимов, болельщики смогут посмотреть матч на официальном сайте клуба.

Представитель клуба отметил, что разрешение на трансляцию от "Олимпии" получено.

Однако словенская сторона дала разрешение на демонстрацию встречи в ограниченной форме:

"По этой причине мы представим матч посредством Dailymotion и вещание будет доступно только для Азербайджана, России и Турции. На официальном сайте мы разместим линк встречи".

Отметим, что встреча состоится 11 июля на стадионе "Стожице" в столице Словении Любляне и начнется в 22:00 по бакинскому времени.