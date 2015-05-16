"Карабах" досрочно стал чемпионом Азербайджана по футболу - ФОТО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В рамках 34-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана сегодня состоялись три матча.

Как сообщает Report, встреча "Хазар-Лянкяран" - АЗАЛ завершилась в со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Далее состоялись матчи "Габала" - "Интер", в котором стороны сошлись на ничье (1:1), и "Карабах" - "Сумгайыт", где хозяева поля выиграли с минимальным счетом 1:0.

Однако и этого оказалось достаточно, чтобы за два тура до завершения премьер-лиги "Карабах" стал недосягаемым и досрочно получил титул чемпиона. "Интер" будет вынужден ограничится вторым местом.

Накануне ФК "Симург" нанес сокрушительное поражение ФК "Бакы" со счетом 4:0.