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    Капитан "Самтредиа": "Карабах" сильнее нас, я поздравляю соперника

    Мы не смогли воспользоваться ранним шансом гола и большим количеством возможностей

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "К сожалению, мы проиграли. В первую очередь мы бы хотели победить ради болельщиков, но не получилось. Возможно, нам не повезло. Было много голевых возможностей. Если в будущем году получим пропуск в еврокубки, постараемся показать наилучший результат".

    Как сообщает Report, об этом заявил капитан грузинской команды "Самтредиа" Георгий Датунаишвили после проигрыша "Карабаху" со счетом 0:1 в Тбилиси во время ответной встречи в рамках второго классификационного тура Лиги чемпионов. 32-летний футболист отметил, что потенциал у их команды высокий, но "Карабах" сейчас сильнее.

    По его мнению, если бы в начале в пользу "Самтредиа" назначили пенальти, игра могла продолжиться иначе: "помню, во время выступления в "Чихура" мы встретились с "Бурсаспор". Представитель Турции, как и "Карабах", был сильной командой. Несмотря на демонстрирование игры лучше нашей, не смогла забить гол. В серии пенальти "Чихура" была точнее и прошла в следующий этап. Сейчас мы столкнулись со схожей ситуацией. Мы не смогли воспользоваться ранним шансом гола и большим количеством возможностей. Вместе с тем, полагаю, что "Карабах" сильнее нас, поздравляю противника с прохождением в следующий этап".

    Отметим, что в Баку "Карабах" обыграл "Самтредиа" со счетом 5:0. По итогам двух игр сегодня вечером станет известен противник азербайджанского представителя в третьем классификационном туре Лиги Чемпионов.

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