Капитан "Нефтчи" угостил пассажиров задержавшегося рейса Баку-Москва - ФОТО

Капитан клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов приятно удивил пассажиров рейса Баку-Москва, вылет которого задерживается по техническим причинам.

Как сообщает Report, 28-летний полузащитник купил конфеты в Международном аэропорту Гейдар Алиев и раздал пассажирам, находящимся в зале ожидания.

Среди ожидающих отправки рейса находятся также игроки "Нефтчи", которые не могут вылететь в Россию для первой игры против тульского "Арсенала" в рамках второго квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА.

Самолет, который должен был вылететь в 06:50, не смог подняться в воздух из-за технических неполадок.

Рейс откладывается до 11:00 ввиду замены самолета.