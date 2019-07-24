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Капитан "Нефтчи" угостил пассажиров задержавшегося рейса Баку-Москва - ФОТО

Капитан "Нефтчи" угостил пассажиров задержавшегося рейса Баку-Москва

Капитан клуба "Нефтчи" Эмин Махмудов приятно удивил пассажиров рейса Баку-Москва, вылет которого задерживается по техническим причинам. 

Как сообщает Report, 28-летний полузащитник купил конфеты в Международном аэропорту Гейдар Алиев и раздал пассажирам, находящимся в зале ожидания.

Среди ожидающих отправки рейса находятся также игроки "Нефтчи", которые не могут вылететь в Россию для первой игры против тульского "Арсенала" в рамках второго квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА. 

Самолет, который должен был вылететь в 06:50, не смог подняться в воздух из-за технических неполадок.

Рейс откладывается до 11:00 ввиду замены самолета. 

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