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    Известный футболист оштрафован на 9 млн евро

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Футболист французского "Монако" Радамель Фалькао приговорен к уплате штрафа в размере 9 млн евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на Marca, испанский суд признал нападающего "Монако" виновным в уклонении от уплаты налогов.

    Кроме того, колумбийский форвард был приговорён к тюремному заключению сроком на 16 месяцев. Однако, согласно испанскому законодательству, заключение под стражу обязательно лишь для тех лиц, которые были приговорены к сроку, превышающему два года, поэтому Фалькао необходимо выплатить только назначенный штраф.

    Отметим, что Фалькао, выступавший за мадридский "Атлетико" с 2011 по 2013 год, обвинялся в даче ложных сведений о своих доходах и финансовых махинациях на сумму около 5 млн евро.

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