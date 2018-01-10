Известный футбольный тренер госпитализирован после аварии на ралли "Дакар"

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Известный футбольный тренер Андре Виллаш-Боаш попал в аварию на ралли "Дакар", где участвовал в гоночных соревнованиях.

Как сообщает Report со ссылкой на Record, 41-летний член команды "Овердрайв", португальский специалист попал в аварию на четвертом этапе ралли-марафона.

Управляемый им автомобиль марки Toyota застрял в песке в 165 метрах установленного расстояния. Автомобиль и члены экипажа были эвакуированы с помощью вертолета.

После аварии у Андре Виллаш-Боаша появились боли в спине. Его пришлось госпитализировать, однако опасности для его жизни нет.

Отметим, что за свою карьеру Андре Виллаш-Боаш был главным тренером команд "Порту" (Португалия), "Зенит" (Россия), "Челси" и "Тоттенхэм" (Англия). Покинувший недавно китайский клуб "Шанхай Шанган" специалист на данный момент безработный.