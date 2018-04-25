Известный чилийский футболист получил предложение из Азербайджана

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Чили Иван Саморано получил предложение о работе в качестве тренера в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сообщил сам бывший форвард, работающий в настоящее время комментатором на одном из телеканалов США. Он отметил, что, наряду с Азербайджаном у него была возможность поехать в Китай. Но пока 51-летний специалист оставил предложения без ответа и не захотел дебютировать в качестве тренера.

Саморано мог вернуться спортивным директором в свой последний клуб "Коло Коло". Но его обязательства перед телеканалом США препятствовали его работе в команде.

Отметим, что Иван Саморано в 1987-2001 гг играл за сборную Чили, забил 34 гола в 69 матчах. Он играл во многих клубах, в том числе и испанской "Севилье" (1990 - 1992), "Реал Мадриде" (1992 - 1996), а также в итальянском "Интере" (1996 - 2000), в 1998 году завоевал Кубок УЕФА.