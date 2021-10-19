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Иво Крезо: Сборная Азербайджана - нежелательный соперник

Иво Крезо: Сборная Азербайджана - нежелательный соперник "Мы попали в сложную группу. В чемпионате Европы не бывает легких групп".
Футбол
19 октября 2021 г. 17:42
Иво Крезо: Сборная Азербайджана - нежелательный соперник

"Мы попали в сложную группу. В чемпионате Европы не бывает легких групп".

Как передает Report, об этом главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футзалу Иво Крезо сказал сайту reprezentacija.ba, делясь впечатлениями о результатах жеребьевки финального этапа чемпионата Европы.

"Об Испании особо говорить не приходится, это одна из лучших команд в мире. Азербайджан и Грузия - нежелательные соперники, потому что в их составе много бразильских легионеров. Тем не менее, приятно быть частью европейской элиты. Мы сделаем все возможное и представим Боснию и Герцеговину наилучшим образом", - сказал он, оценивая соперников по группе.

На чемпионате Европы, который пройдет 19 января – 6 февраля в Нидерландах, впервые примут участие 16 команд. 

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Версия на азербайджанском языке İvo Krezo: "Azərbaycan millisi arzuolunmaz rəqibdir"

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