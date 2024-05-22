Итальянский футбольный тренер Раньери завершил карьеру

Итальянский футбольный тренер Клаудио Раньери принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Итальянский футбольный тренер Клаудио Раньери принял решение о завершении профессиональной карьеры.

Как передает Report , об этом сообщает журналист телеканала Sky Sports Джанлука Ди Марцио.

Последним клубом в карьере 72-летнего Раньери стал итальянский "Кальяри", который он возглавлял с 2023 года. В сезоне-2023/24 "Кальяри" под руководством Раньери занял 15-е место в чемпионате Италии.

В период своей тренерской карьеры Раньери выиграл чемпионат Англии, возглавляя "Лестер" (сезон-2015/2016). В сезоне-1995/1996, занимая должность главного тренера "Фиорентины", Раньери завоевал Кубок Италии. В сезоне-1996/1997 вместе с "фиалками" итальянский тренер выиграл Суперкубок Италии. Также Раньери в качестве тренера "Валенсии" завоевал Кубок Испании (сезон-1998/1999), Кубок Интертото (1998 год) и Суперкубок УЕФА (2004 год).