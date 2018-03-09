Италия, Польша или Португалия могут принять финал Лиги наций УЕФА

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Италия, Польша и Португалия выразили интерес к проведению в июне 2019 года финальной стадии Лиги наций.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно правилам финальная стадия Лиги наций проводится на полях одного из победителей групп лиги А. Сборные Италии, Польши и Португалии вместе попали в группу А3. Если все три заявки будут соответствовать требованиям, в декабре 2018 года Исполнительный комитет УЕФА утвердит победителя в качестве хозяина финального турнира.

Финальный турнир пройдёт на двух стадионах вместительностью не менее 30 тысяч человек. Предпочтительно, чтобы они находились в одном городе или на расстоянии не более 150 километров друг от друга.

Полуфиналы Лиги наций пройдут 5 и 6 июня 2019 года, а матч за третье место и финал – 9 июня