Италия и Нидерланды сыграли вничью в товарищеском матче - ВИДЕО

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Сборные Италии и Нидерландов не смогли выявить победителя в товарищеском матче.

Как передает Report, встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц — Ювентус» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола встречи стал нападающий Симоне Дзадза, забивший на 67-й минуте матча. Спустя несколько минут защитник итальянской команды Доменико Кришито сбил голландского форварда Райана Бабеля на подходе к штрафной, за что был наказан прямой красной карточкой и удалён с поля. На 88-й минуте матча забил защитник сборной Нидерландов Натан Аке.

Напомним, команды Италии и Нидерландов пропустят предстоящий чемпионат мира в России.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1

Италия – Нидерланды - 1:1

1:0 – Дзадза – 67, 1:1 – Аке – 88

Удаления: Кришито, 69 – нет