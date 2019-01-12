Испанец Сеск Фабрегас перешел из "Челси" в "Монако"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Испанский футболист Сеск Фабрегас перешел из английского "Челси" в клуб чемпионата Франции "Монако".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба "Монако".

Контракт с испанским полузащитником рассчитан до июня 2022 года. Детали сделки между клубами не разглашаются.

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев считает, что опыт 31-летнего футболиста пойдет на пользу команде.

"Мы очень рады приветствовать в нашем клубе Сеска Фабрегаса, игрока мирового уровня и отличного профессионала. Его переход демонстрирует амбиции нашего клуба. Фабрегас усилит техническую составляющую команды, но, мы также уверены, что его опыт игры на высшем уровне также принесет много пользы нашим игрокам как на поле, так и за его пределами", - приводит слова Васильева пресс-служба клуба.