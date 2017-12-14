Ирландский футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Игрок юниорской команды ирландского футбольного клуба "Шелбурн" Иззи Дезу скончался в возрасте 16 лет.

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница клуба в социальной сети Twitter.

Отмечается, что Дезу потерял сознание во время официального матча юниорской команды "Шелбурна" и умер в больнице.

По информации сайта 98fm.com, футболисту была оказана необходимая помощь, в том числе и непосредственно на поле, но все усилия медиков оказались тщетными.

Дезу считался одним из самых перспективных футболистов Ирландии в своей возрастной группе.