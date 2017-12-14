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    Ирландский футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

    Дезу считался одним из самых перспективных футболистов Ирландии в своей возрастной группе

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Игрок юниорской команды ирландского футбольного клуба "Шелбурн" Иззи Дезу скончался в возрасте 16 лет.

    Как передает Report, об этом сообщает официальная страница клуба в социальной сети Twitter.

    Отмечается, что Дезу потерял сознание во время официального матча юниорской команды "Шелбурна" и умер в больнице.

    По информации сайта 98fm.com, футболисту была оказана необходимая помощь, в том числе и непосредственно на поле, но все усилия медиков оказались тщетными.

    Дезу считался одним из самых перспективных футболистов Ирландии в своей возрастной группе.

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