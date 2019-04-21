​«Интер» и «Рома» сыграли вничью в матче Серии А

В матче итальянской Серии А миланский «Интер» принимал римскую «Рому». Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счётом 1:1.

Как передаёт Report, aвтором первого мяча стал нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави, отличившийся на 14-й минуте после передачи форварда Эдина Джеко. В середине второго тайма хавбек «Интера» Иван Перишич сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Данило Д'Амброзио.

«Интер», набрав 61 очко, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Рома» (55) — пятое.