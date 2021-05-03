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Игроки "Монако" и "Лиона" устроили массовую драку после матча

Игроки "Монако" и "Лиона" устроили массовую драку после матча После матча 35-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Лионом" произошла массовая драка
Футбол
3 мая 2021 г. 02:42
Игроки Монако и Лиона устроили массовую драку после матча

После матча 35-го тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Лионом" произошла массовая драка.

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Луи II" (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 2:3. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном.

После финального свистка арбитра произошёл резонансный эпизод — футболисты команд устроили массовую драку. Причины потасовки пока неизвестны. По данным французских СМИ, по итогам драки красные карточки получили четыре футболиста: Жебель и Пеллегри из "Монако", Де Шильо и Марсело из "Лиона". По ходу матча также был удалён ещё один игрок лионцев Какере. Таким образом, встреча завершилась с пятью удалениями, четыре из которых — за драку.

"Монако", набрав в 35 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. "Лион" (70) — на четвёртом. Лидирует в Лиге 1 "Лилль" (76). Второй — ПСЖ (75).

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