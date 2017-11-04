Игрока сборной Греции дисквалифицировали за намеренно полученную карточку

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Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Один из лидеров сборной Греции Костас Манолас пропустит первый стыковой матч ЧМ-2018 против Хорватии, передает Report со ссылкой на РБК.

ФИФА дисквалифицировала защитника на один матч за то, что он специально получил желтую карточку в одном из предыдущих матчей. Он не сможет сыграть в первом стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии, который состоится 9 ноября.

Защитник "Ромы" получил желтую карточку в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата мира против Кипра. Греки вели со счетом 2:1, и Манолас на 90-й минуте был предупрежден за затяжку времени. Благодаря этой карточке он заработал дисквалификацию на один матч и пропустил игру с Гибралтаром, последнюю на групповом этапе.

Дисциплинарный комитет ФИФА пришел к выводу, что К. Манолас специально получил это предупреждение, чтобы избежать риска получить дисквалификацию на один из стыковых матчей против Хорватии. Грек был наказан за мошенничество.