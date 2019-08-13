"Бавария" арендовала игрока сборной Хорватии

Хорватский полузащитник миланского "Интера" Иван Перишич перешёл в мюнхенскую "Баварию".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба, "Бавария" арендовала 30-летнего футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.

Перишич выступал за "Интер" с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи. Ранее он играл за "Сошо", "Руселар", "Брюгге", "Вольфсбург" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Хорватии сыграл 83 матча и забил 23 гола.