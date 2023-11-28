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Игрок "Реала" Винисиус признан лучшим бразильским футболистом 2023 года

Игрок "Реала" Винисиус признан лучшим бразильским футболистом 2023 года Вингер мадридского "Реала" и Винисиус Жуниор получил приз Samba Gold ("Золотая самба") как лучший бразильский футболист в 2023 году.
Футбол
28 ноября 2023 г. 07:49
Игрок Реала Винисиус признан лучшим бразильским футболистом 2023 года

Вингер мадридского "Реала" и Винисиус Жуниор получил приз Samba Gold ("Золотая самба") как лучший бразильский футболист в 2023 году.

Как передает Report, второе место в голосовании занял форвард саудовского "Аль-Хиляля" Неймар, а на третьем месте расположился защитник "Пари Сен-Жермен»" Маркиньос.

Награда была учреждена в 2008 году, и её первым лауреатом стал другой футболист, прошедший через "Реал", Кака. До 2021 года "Золотая самба" присуждалась лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. С 2021‑го на награду номинируются бразильцы со всего мира.

Напомним, Винисиус перешёл в "Реал" из "Фламенго" в 2018 году за € 35 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027-го. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн. В нынешнем сезоне бразильский вингер сыграл в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью заби

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