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Игрок "Нефтчи" заразился коронавирусом

Игрок "Нефтчи" заразился коронавирусом Наряду с капитаном Эмином Махмудовым, Мирабдулла Аббасов не приехал на игру из-за заражения коронавирусом
Футбол
22 ноября 2020 г. 17:57
Игрок Нефтчи заразился коронавирусом
Самир Аббасов

Наряду с капитаном Эмином Махмудовым, Мирабдулла Аббасов не приехал на игру из-за заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом новый главный тренер бакинского "Нефтчи" Самир Аббасов заявил на пресс-конференции после выездного матча с "Габалой" (4:1) в рамках Азербайджанской премьер-лиги.

"Он всего лишь раз тренировался с нами. Горел желанием играть, обнадежил нас. Сегодня он стопроцентно должен был выходить на поле, но, к сожалению, тест дал позитивный результат", - заявил Самир Аббасов.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin baş məşqçisi daha bir futbolçunun koronavirusa yoluxduğunu açıqladı

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