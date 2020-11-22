Игрок "Нефтчи" заразился коронавирусом

Наряду с капитаном Эмином Махмудовым, Мирабдулла Аббасов не приехал на игру из-за заражения коронавирусом

Наряду с капитаном Эмином Махмудовым, Мирабдулла Аббасов не приехал на игру из-за заражения коронавирусом.

Как передает Report, об этом новый главный тренер бакинского "Нефтчи" Самир Аббасов заявил на пресс-конференции после выездного матча с "Габалой" (4:1) в рамках Азербайджанской премьер-лиги.

"Он всего лишь раз тренировался с нами. Горел желанием играть, обнадежил нас. Сегодня он стопроцентно должен был выходить на поле, но, к сожалению, тест дал позитивный результат", - заявил Самир Аббасов.