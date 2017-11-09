Ибрагимович: после моего ухода никто не ждёт многого от сборной Швеции

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Бывший лидер сборной Швеции Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от предстоящих встреч шведов с соперниками из Италии за право участия на чемпионате мира — 2018 в России.

Как передает Report, об этом рассказал Ибрагимович в интервью для Sky Sport Italia.

«Предстоят две отличные игры, сложные для обеих команд. Соперники сделают всё, чтобы выйти на чемпионат мира, и это будет похоже на финал кубковых соревнований. Плей-офф совершенно отличается от игр на групповой стадии.

Сборная Швеции играет без давления, потому что с тех пор, как я ушёл, никто от них многого не ждёт, начиная со СМИ и заканчивая болельщиками. Когда я играю, уровень поднимается. И уровень снижается в моё отсутствие. Этот состав остаётся хорошим коллективом, но с меньшей ответственностью на плечах. Игроки не очень опытные, но сам проект амбициозен», — сказал он.