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Хосеп Гвардиола определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Хосеп Гвардиола определился со своим будущим в "Манчестер Сити" Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует покинуть английскую команду.
Футбол
29 марта 2024 г. 11:27
Хосеп Гвардиола определился со своим будущим в Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует покинуть английскую команду.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Insider, Гвардиола покинет "Манчестер Сити" после истечения срока действующего контракта – летом 2025 года. Таким образом, испанец отработает с "горожанами" девять сезонов. Отмечается, что после ухода из "Манчестер Сити" Гвардиола планирует взять паузу в тренерской карьере.

"Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе "горожанам" удалось пять раз выиграть чемпионат Англии.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также "Барселону" и "Баварию". Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.

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Версия на азербайджанском языке Qvardiola "Mançester Siti"dən ayrılmaq istəyir

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