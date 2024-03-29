Хосеп Гвардиола определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует покинуть английскую команду.
Как сообщает Report со ссылкой на Football Insider, Гвардиола покинет "Манчестер Сити" после истечения срока действующего контракта – летом 2025 года. Таким образом, испанец отработает с "горожанами" девять сезонов. Отмечается, что после ухода из "Манчестер Сити" Гвардиола планирует взять паузу в тренерской карьере.
"Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе "горожанам" удалось пять раз выиграть чемпионат Англии.
На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также "Барселону" и "Баварию". Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.