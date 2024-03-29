Хосеп Гвардиола определился со своим будущим в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует покинуть английскую команду.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола планирует покинуть английскую команду.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Insider, Гвардиола покинет "Манчестер Сити" после истечения срока действующего контракта – летом 2025 года. Таким образом, испанец отработает с "горожанами" девять сезонов. Отмечается, что после ухода из "Манчестер Сити" Гвардиола планирует взять паузу в тренерской карьере.

"Манчестер Сити" под руководством Гвардиолы впервые в истории выиграл Лигу чемпионов УЕФА. В прошлом сезоне английской команде удалось оформить требл. С испанцем во главе "горожанам" удалось пять раз выиграть чемпионат Англии.

На протяжении карьеры Гвардиола тренировал также "Барселону" и "Баварию". Суммарно со всеми клубами испанский специалист выиграл 37 трофеев, в том числе три Лиги чемпионов УЕФА.