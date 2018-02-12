Хет-трик Роналду позволил мадридскому "Реалу" сокрушить "Реал Сосьедад" - ВИДЕО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Мадридский «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в матче 23-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

Лукас Васкес вывел «Королевский клуб» вперёд уже на первой минуте встречи. Криштиану Роналду удалось оформить хет-трик. Ещё один гол записал себе в актив Тони Кроос. Гости ответили голами Хона Орхильеса и Асьера Ильяраменди.

Мадридский клуб (42 очка) поднялся на третью строчку в турнирной таблице испанского чемпионата, «Реал Сосьедад» (26) располагается на 14-й позиции.

Испания - Примера. 23-й тур

Реал Мадрид - Реал Сосьедад - 5:2

1:0 – Васкес – 1, 2:0 – Роналду – 27, 3:0 – Кроос – 34, 4:0 – Роналду – 37, 4:1 – Орхильес – 74, 5:1 – Роналду – 80, 5:2 – Ильяраменди – 83

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