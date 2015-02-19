Гюрур Гюнал: Теперь УЕФА придется нести тяжелый груз несправедливости, допущенной в отношении "Карабаха"

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Report представляет интервью адвоката азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гюрур Гае Гюнал:

- Апелляционный комитет УЕФА признал ошибку, допущенную бригадой чешских судей, не засчитавших забитый "Карабахом" гол на игре с итальянской "Интер" во время матча Лиги Европы. Однако решение до сих пор не размещено на официальном сайте УЕФА. Как по Вашему, с чем это связано?

- Я тоже не знаю причин. Однако каждый увидел, что при оценке эпизода была допущена ошибка.

Заявляли, что это не приведет к повторному матчу или ликвидации решения по поводу эпизода офсайда. Отмечалось, что будет признана судейская ошибка и судьи получат спортивно-дисциплинарное наказание.

- Не кажется ли Вам, что УЕФА не разглашает решение, чтобы не нанести ущерба проведенному ею соревнованию?

- Вполне возможно, что решению не нашли обоснованной причины, так как, ни одно из наших предположений не получило юридического подтверждения.

- Думаете ли Вы смириться с вынесенным решением?

- Естественно, решение не вполне нас устраивает. Однако, в УЕФА всем было доказано, что наши права были ущемлены.

Мы также показали, что не намерены отступать и, как минимум, на повестке стал вопрос наказания судей.

- Как по Вашему, принесет ли УЕФА извинения "Карабаху"?

- Не думаю, что кто-то из представителей УЕФА выступит с заявлением, в котором признается, что в отношении "Карабаха" была допущена несправедливость. Считаю, что в этом нет необходимости.

Мы вписали эту несправедливость в историю УЕФА и до самого конца не отказались от борьбы. Теперь УЕФА, обещающей защищать справедливость, придется ответить перед историей спорта и нести тяжелый груз несправедливости, допущенной в отношении "Карабаха". Мы довели эту несправедливость до мира и добились регистрации. Неважно, зарегистрирует ли УЕФА победу или нет, победителями матча являемся мы. Об остальном должна позаботиться эта организация, которая не выполнила данное обещание.