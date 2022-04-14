Гвардиола в девятый раз вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола в рекордный, девятый раз вывел свою команду в полуфинал футбольной Лиги чемпионов.

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола в рекордный, девятый раз вывел свою команду в полуфинал футбольной Лиги чемпионов.

Как передает Report , в четвертьфинале "горожане" прошли испанский "Атлетико", забив один мяч по сумме двух матчей, и в полуфинале сыграют против мадридского "Реала".

Напомним, что Гвардиола четырежды выходил в полуфинал главного еврокубка с испанской "Барселоной", трижды - с немецкой "Баварией", дважды - с "Манчестер Сити". На счету тренера два титула - с "Барселоной" в 2009 и 2011 годах.

Напомним, что по восемь раз со своими командами до полуфинала Лиги чемпионов доходили португалец Жозе Моуринью и итальянец Карло Анчелотти.