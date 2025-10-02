Гурбанов заявил, что не думает о предложениях из-за рубежа на пост главного тренера

Наставник агдамского футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов заявил, что не думает о предложениях из-за рубежа занять пост главного тренера.

Как сообщает Report, об этом опытный специалист заявил на пресс-конференции по итогам матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его подопечные обыграли датский "Копенгаген" со счетом 2:0.

Г. Гурбанов отметил, что хорошие тренеры были в каждую эпоху.

"Я особо не думаю о предложениях из-за рубежа. Мы должны стараться сохранять хладнокровие. Если сегодня у меня будут такие идеи, это нарушит уверенность команды, систему. Пока мы в нашем Азербайджане", - отметил он.

Напомним, что "Карабах" на Республиканском стадионе имени Тофига Байрамова в Баку уверенно обыграл "Копенгаген" со счетом 2:0.