    Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" ушел на перерыв, ведя в счете

    Футбол
    • 01 октября, 2025
    • 21:36
    "Карабах" ушел на перерыв в матче II тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА против датского "Копенгагена", ведя в счете 1:0.

    Как сообщает Report, единственный мяч "скакунов" забил Абдулла Зубир на 28-й минуте.

    21:14

    Агдамский "Карабах" открыл счет в матче II тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА против датского "Копенгагена".

    Как сообщает Report, на 28-й минуте Абдулла Зубир поразил ворота соперников, оказавшись быстрее всех на добивании после рикошета от штанги.

    Отметим, что встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

    В Баку стартовал матч II тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА между командами "Карабах" и "Копенгаген" из Дании.

    Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался в 20:45.

    Встречу обслуживает арбитр ФИФА из Нидерландов Сердар Гёзюбюйюк.

    Отметим, что "Карабах" в I туре Лиги одержал победу над "Бенфикой" в Португалии со счетом 3:2. "Копенгаген" же сыграл вничью дома с немецким клубом "Байер 04" - 2:2.

    Лига чемпионов УЕФА матч "Карабах" - "Копенгаген"
    Фото
    Видео
    Фото
