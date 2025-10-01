Лига чемпионов УЕФА: "Карабах" ушел на перерыв, ведя в счете

"Карабах" ушел на перерыв в матче II тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА против датского "Копенгагена", ведя в счете 1:0.

Как сообщает Report, единственный мяч "скакунов" забил Абдулла Зубир на 28-й минуте.

21:14

Агдамский "Карабах" открыл счет в матче II тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА против датского "Копенгагена".

Как сообщает Report, на 28-й минуте Абдулла Зубир поразил ворота соперников, оказавшись быстрее всех на добивании после рикошета от штанги.

Отметим, что встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

20:47

В Баку стартовал матч II тура основного этапа Лиги Чемпионов УЕФА между командами "Карабах" и "Копенгаген" из Дании.

Как сообщает Report, матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался в 20:45.

Встречу обслуживает арбитр ФИФА из Нидерландов Сердар Гёзюбюйюк.

Отметим, что "Карабах" в I туре Лиги одержал победу над "Бенфикой" в Португалии со счетом 3:2. "Копенгаген" же сыграл вничью дома с немецким клубом "Байер 04" - 2:2.